Большунов выиграл золото ЧМ в скиатлоне

Это его первая в карьере золотая медаль на чемпионатах мира

Российский лыжник Александр Большунов (слева) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов стал победителем скиатлона (забег на 15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) на проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Он преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды.

Вслед за ним финишировали пять норвежских лыжников. Из них серебро завоевал Симен Хегстад Крюгер (отстал от россиянина на 1,1 секунды), бронзу - Ханс Кристер Холунд (1,7).

Кроме того, восьмым из россиян финишировал Иван Якимушкин, 18-м – Алексей Червоткин, 23-м – Евгений Белов.

Золото Большунова стало для сборной России первой медалью на нынешнем ЧМ. Кроме того, Большунов впервые в своей карьере стал обладателем награды высшего достоинства на чемпионатах мира. До этого он четыре раза становился серебряным призером. Также россиянин дважды выиграл общий зачет Кубка мира. На Олимпийских играх он трижды завоевал серебро, один раз - бронзу.

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.