Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33

Большунов выиграл золото ЧМ в скиатлоне

Это его первая в карьере золотая медаль на чемпионатах мира

Большунов выиграл золото ЧМ в скиатлоне
Российский лыжник Александр Большунов (слева)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов стал победителем скиатлона (забег на 15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) на проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Он преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды.

Вслед за ним финишировали пять норвежских лыжников. Из них серебро завоевал Симен Хегстад Крюгер (отстал от россиянина на 1,1 секунды), бронзу - Ханс Кристер Холунд (1,7).

Кроме того, восьмым из россиян финишировал Иван Якимушкин, 18-м – Алексей Червоткин, 23-м – Евгений Белов.

Золото Большунова стало для сборной России первой медалью на нынешнем ЧМ. Кроме того, Большунов впервые в своей карьере стал обладателем награды высшего достоинства на чемпионатах мира. До этого он четыре раза становился серебряным призером. Также россиянин дважды выиграл общий зачет Кубка мира. На Олимпийских играх он трижды завоевал серебро, один раз - бронзу.

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

лыжные гонки Александр Большунов

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 27 февраля

Гол Капризова из-за ворот лежа принес победу "Миннесоте" над "Кингз" в НХЛ

Гол Капризова из-за ворот лежа принес победу "Миннесоте" над "Кингз" в НХЛ

Гандболист сборной Португалии Кинтана умер в возрасте 32 лет

МЮ сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы

МЮ сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы

РФС перенес на месяц матчи Кубка России по футболу

Сменился владелец издания Sports.ru

ФК "Краснодар" последним из российских клубов вылетел из еврокубков

ФК "Краснодар" последним из российских клубов вылетел из еврокубков

Акинфеев изолирован от ЦСКА из-за недомогания с признаками ОРВИ

Большунов за инцидент с Мяки отделался испытательным сроком и штрафом

"Аталанта" в меньшинстве без Миранчука уступила "Реалу" в ЛЧ

"Аталанта" в меньшинстве без Миранчука уступила "Реалу" в ЛЧ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');