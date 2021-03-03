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Завершившую карьеру фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Завершившую карьеру фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет
Мария Сотскова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о дисквалификации серебряного призера финалов Гран-при Марии Сотсковой.

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"На основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА (от 28.08.2020 г.), в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорту в Российской Федерации", исполком Федерации фигурного катания на коньках России 2 марта года принял решение дисквалифицировать Марию Сотскову сроком на десять лет", - говорится в сообщении.

Срок наказания 20-летней фигуристки начался 6 апреля 2020 года и завершится 5 апреля 2030 года.

Сотскова - серебряный призер финала Гран-при-2017 и юношеских Олимпийских игр-2016.

Летом 2020 года она объявила о завершении карьеры.

фигурное катание Мария Сотскова

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