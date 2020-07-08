Российская фигуристка Сотскова завершила карьеру, потеряв веру в успех
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры.
"Конец моей спортивной карьеры", - гласит ее сообщение в инстаграме.
"После Олимпиады (2018 года – ИФ) последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец", - отметила она.
По словам 20-летней спортсменки, появились факторы, которые хоть и не пошатнули ее силу, "но и не позволили бороться, несмотря на желание".
"Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере", - сетует Сотскова.
"После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению", - констатирует она.
Сотскова на Олимпиаде-2018 заняла восьмое место в личном зачете. Россиянка является серебряным призером финала Гран-при в 2017 году, вице-чемпионкой мира среди юниоров 2016 года и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2016 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов России 2018 и 2017 годов соответственно.
Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это - не так, и все когда-то заканчивается! Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна Богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое мое падение и радовались каждой победе. Пришло время рассказать вам о моих чувствах, переживаниях, которые я держала в себе очень долго. После олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, не смотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний, у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению. Невозможно повернуть время вспять. В одном послании не уместить всего того, что мне важно сказать. Моя душа разрывается. Со слезами на глазах я вспоминаю и всю жизнь буду вспоминать людей, которые вложили в меня свои силы, веру, время и любовь. Никаких слов не хватит чтобы выразить, того, что у меня на душе.