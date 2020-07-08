Российская фигуристка Сотскова завершила карьеру, потеряв веру в успех

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры.

"Конец моей спортивной карьеры", - гласит ее сообщение в инстаграме.

"После Олимпиады (2018 года – ИФ) последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец", - отметила она.

По словам 20-летней спортсменки, появились факторы, которые хоть и не пошатнули ее силу, "но и не позволили бороться, несмотря на желание".

"Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере", - сетует Сотскова.

"После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению", - констатирует она.

Сотскова на Олимпиаде-2018 заняла восьмое место в личном зачете. Россиянка является серебряным призером финала Гран-при в 2017 году, вице-чемпионкой мира среди юниоров 2016 года и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2016 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов России 2018 и 2017 годов соответственно.