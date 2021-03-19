Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14

Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду

Он пообещал вернуться обратно, а свое присутствие на ОИ объяснил желанием помочь спортсменам

Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду
Алексей Власенко
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Член исполкома Олимпийского комитета России, президент федерации по прыжкам в воду Алексея Власенко, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, считает, что его арест может плохо отразиться на выступлениях российских сборных на Олимпиаде в Токио.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович после встречи с Власенко привела журналистам его слова: "Я даже думаю попросить следователя отпустить меня на Олимпиаду, а потом я готов вернуться обратно. Я недавно вернулся из Голландии, зная, что здесь происходит, хотя мог там остаться, но я патриот и вернулся".

СпортЧлен исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничествеЧлен исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничествеЧитать подробнее

Он утверждает, что его уголовное дело связано с финансированием одной из спортивных федераций, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"Глава трех спортивных федераций утверждает, что уголовное дело, по которому он арестован, связано с финансированием деятельности одной из них", - сказала Литвинович

Она сообщила, что Власенко находится в СИЗО-4 Москвы, в четырехместной, так называемой карантинной камере для вновь прибывающих в изолятор.

Басманный суд Москвы санкционировал арест Власенко, избрав в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 мая. Власенко предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения. Подробностей обвинения в суде не уточнили.

Свою вину Власенко не признает и просил не заключать его под стражу. Однако суд посчитал, что требования следователя законны и обоснованные, а оснований для избрания Власенко более мягкой меры пресечения нет.

56-летний Алексей Власенко является заслуженным мастером спорта. Как следует из открытых источников, он занимает должности президента федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. С мая 2018 года является членом исполкома Олимпийского комитета России. Член бюро Европейской лиги плавания. Член высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.

ОКР Александр Власенко

Новости по теме

Новости

Глава UFC заявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова

Глава UFC заявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова

Баскетболисты ЦСКА обыграли мадридский "Реал" в Евролиге

"Спартак" забил пять мячей в ворота "Урала" в матче РПЛ

"Спартак" забил пять мячей в ворота "Урала" в матче РПЛ

World Athletics возобновит выдачу нейтрального статуса российским атлетам

Майк Тайсон анонсировал свой бой в конце мая

"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Зенит" в большинстве победил ЦСКА и упрочил лидерство в РПЛ

"Зенит" в большинстве победил ЦСКА и упрочил лидерство в РПЛ

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Третьяк покинул Совет Международной федерации хоккея из-за решений CAS

Член исполкома Олимпийского комитета задержан в Москве по делу о мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код