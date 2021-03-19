Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду

Он пообещал вернуться обратно, а свое присутствие на ОИ объяснил желанием помочь спортсменам

Алексей Власенко Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Член исполкома Олимпийского комитета России, президент федерации по прыжкам в воду Алексея Власенко, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, считает, что его арест может плохо отразиться на выступлениях российских сборных на Олимпиаде в Токио.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович после встречи с Власенко привела журналистам его слова: "Я даже думаю попросить следователя отпустить меня на Олимпиаду, а потом я готов вернуться обратно. Я недавно вернулся из Голландии, зная, что здесь происходит, хотя мог там остаться, но я патриот и вернулся".

Он утверждает, что его уголовное дело связано с финансированием одной из спортивных федераций, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"Глава трех спортивных федераций утверждает, что уголовное дело, по которому он арестован, связано с финансированием деятельности одной из них", - сказала Литвинович

Она сообщила, что Власенко находится в СИЗО-4 Москвы, в четырехместной, так называемой карантинной камере для вновь прибывающих в изолятор.

Басманный суд Москвы санкционировал арест Власенко, избрав в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 мая. Власенко предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения. Подробностей обвинения в суде не уточнили.

Свою вину Власенко не признает и просил не заключать его под стражу. Однако суд посчитал, что требования следователя законны и обоснованные, а оснований для избрания Власенко более мягкой меры пресечения нет.

56-летний Алексей Власенко является заслуженным мастером спорта. Как следует из открытых источников, он занимает должности президента федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. С мая 2018 года является членом исполкома Олимпийского комитета России. Член бюро Европейской лиги плавания. Член высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.