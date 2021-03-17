Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Руководитель нескольких спортивных федераций вину не признает

Алексей Власенко Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду санкционировал арест члена исполкома Олимпийского комитета России, президента Федерации по прыжкам в воду Алексея Власенко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 мая", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Власенко был задержан накануне, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Подробностей обвинения в суде не уточнили.

Свою вину Власенко не признает и просил не заключать его под стражу.

"Обвиняемый и защитники возражали против удовлетворения ходатайства, пояснив, что он не собирается скрываться от следствия и суда или иным образом препятствовать по делу. Обвинение предъявлено необоснованно", - говорится в оглашенном судьей постановлении.

Однако суд посчитал, что требования следователя законны и обоснованные, а оснований для избрания Власенко более мягкой меры пресечения нет.

56-летний Алексей Власенко является заслуженным мастером спорта. Как следует из открытых источников, он занимает должности президента федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. С мая 2018 года является членом исполкома Олимпийского комитета России. Член бюро Европейской лиги плавания. Член высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.