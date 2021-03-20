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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43

Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Иностранным зрителям нельзя будет приехать на Олимпийские игры в Токио в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи представителей оргкомитета Олимпийских Игр, Международного олимпийского комитета и властей Японии.

"Японская сторона, чтобы внести определенность в ситуацию для иностранных покупателей билетов (на Олимпиаду - ИФ) и для прояснения их планов поездок на данном этапе, пришла к выводу, что они не смогут приехать в Японию на время Олимпийских и Паралимпийских игр", - говорится в заявлении.

При этом авторы заявления пообещали, что скоро иностранным болельщикам разъяснят механизм возврата средств за билеты.

Агентство "Киодо" отмечает, что организаторы также решили не открывать въезд для иностранных волонтеров. Примерно 10% из 80 тысяч волонтеров являлись иностранными гражданами на тот момент, когда было принято решение о переносе Игр на 2021 год. Однако власти изучат возможности приезда тех волонтеров, которым трудно подобрать замену в Японии, к примеру, носителей малораспространенных языков.

По данным агентства Kyodo, ранее примерно 1 млн билетов на Олимпиаду мог быть продан зарубежным покупателям.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что зрителей не пустят посмотреть на первую часть эстафеты Олимпийского огня в Японии, которая начнется 25 марта в Фукусиме.

Олимпийские игры Токио

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