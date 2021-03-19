Гимн РФ на ОИ предложили заменить музыкой Чайковского

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Руководство российского спорта предлагает заменить гимн РФ на чемпионатах мира и летней Олимпиаде в Токио музыкой концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского, заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

"Мы взаимодействуем с ОКР по поводу музыки Чайковского. Этот вопрос находится в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Чайковский - достояние всего мирового культурного сообщества, если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады", - сказал Матыцин.

Ранее CAS отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх на период в два года. "Катюшу" выдвинула Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России, но, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе CAS, этот вариант не был утвержден, поскольку композиция "слишком связана с Россией".