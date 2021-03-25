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Гол футболиста "Рубина" Макарова признан лучшим в марте в РПЛ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров признан автором самого красивого гола в марте в рамках чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба РПЛ.

В компенсированное ко второму тайму время домашнего матча против петербургского "Зенита" (8 марта) Макаров, получив мяч в центре поля, добежал с ним до штрафной площади. Он был окружен двумя защитниками "Зенита", но серией финтов нашел возможность для удара и пробил мимо вратаря.

Счет оказался победным – 2:1, но мог таковым и не стать, поскольку через несколько минут в ворота "Рубина" был назначен пенальти, который, однако, Артем Дзюба, не реализовал.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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