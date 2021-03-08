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"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

На девятой минуте компенсированного ко второму тайму времени Артем Дзюба не смог забить с пенальти

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу
Игроки "Зенита" Магомед Оздоев и "Рубина" Денис Макаров (слева направо)
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 2:1 нанесли поражение петербургскому "Зениту" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 41-й минуте Джордже Деспотович реализовал пенальти и вывел "Рубин" вперед. На 75-й минуте Сердар Азмун сравнял счет. На второй минуте компенсированного ко второму тайму времени счет стал 2:1 в пользу "Рубина": отличился Денис Макаров.

"Зенит" имел шанс уйти от поражения через семь минут, когда был назначен 11-метровый удар в ворота "Рубина". Однако форвард петербургской команды Артем Дзюба не смог забить с пенальти, его удар отразил вратарь Юрий Дюпин.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице. У него 42 очка, команда на два балла опережает занимающий второе место московский ЦСКА. "Рубин" – на восьмом месте, 34 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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