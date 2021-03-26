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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Российские спортсменки Анна Щербакова (в центре), завоевавшая золотую медаль, Елизавета Туктамышева (слева), завоевавшая серебряную медаль, и Александра Трусова (справа), завоевавшая бронзовую медаль, на церемонии награждения в Стокгольме
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU -Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото проходящего в Стокгольме чемпионата мира в женском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 233,17 балла.

Второе и третье места заняли также представительницы России – Елизавета Туктамышева (220,46) и Александра Трусова (217,20) соответственно.

Произвольный прокат в женском одиночном катании завершился в полночь по московскому времени.

Таким образом, на счету российских фигуристов на ЧМ в Швеции 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Сутками ранее золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, бронзу - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Щербакова ранее завоевала серебро чемпионата Европы, также становилась трехкратной чемпионкой России.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia).

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