Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Российские спортсменки Анна Щербакова (в центре), завоевавшая золотую медаль, Елизавета Туктамышева (слева), завоевавшая серебряную медаль, и Александра Трусова (справа), завоевавшая бронзовую медаль, на церемонии награждения в Стокгольме Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU -Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото проходящего в Стокгольме чемпионата мира в женском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 233,17 балла.

Второе и третье места заняли также представительницы России – Елизавета Туктамышева (220,46) и Александра Трусова (217,20) соответственно.

Произвольный прокат в женском одиночном катании завершился в полночь по московскому времени.

Таким образом, на счету российских фигуристов на ЧМ в Швеции 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Сутками ранее золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, бронзу - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Щербакова ранее завоевала серебро чемпионата Европы, также становилась трехкратной чемпионкой России.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia).

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