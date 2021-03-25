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Российские пары завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на проходящем в Стокгольме чемпионате мира.

По сумме оценок за короткую и произвольную программ они набрали 227,59 балла.

Это первое российское золото среди спортивных пар на чемпионатах мира с 2013 года, когда первое место заняли Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Серебро завоевали представители Китая Суй Вэньцзин/Хань Цун (225,71), которые участвовали в ЧМ в качестве действующих чемпионов мира.

Третье место заняла еще одна российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (217,63).

Кроме того, россияне Евгения Тарасова/Владимир Тарасов в итоговом протоколе разместились на четвертой строчке (212,76).

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

фигурное катание

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