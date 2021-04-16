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Цзю допустил проведение титульного боя его сына в России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю допускает, что его сын Тим Цзю титульный поединок проведет в РФ.

"(Это) реально. Но только если мы сможем договориться здесь, в России", - сказал Цзю-старший "Интерфаксу".

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"Есть финансовая составляющая. Если найдется человек, который готов будет оплатить и сделать предложение провести бой в России, я готов выслушать. Я буду первым человеком, который будет принимать решение, имеет ли место быть дальнейшее обсуждение. Следующий этап – это менеджер Тима, который был моим менеджером много-много лет, он знает кухню, и я ему доверяю. Но сначала они меня должны пройти. Я им скажу, чтобы все было в письменном виде, договор, деньги вперед", - отметил он.

При этом Цзю-старший посетовал, что проблемой может стать разница в часовых поясах между Россией и Австралией, под флагом которой выступает его сын.

"Это должно быть дневное время, чтобы в Австралии был вечер. Сложность в несовпадении. Например, дневное время в Австралии - это раннее утро в России, что у нас не работает, это работает для Америки ", - отметил он.

Также Константин Цзю опроверг информацию о том, что Тим Цзю получил предложения по новым поединкам.

"Всё, что пишут по этому поводу, полный бред, дезинформация. Никаких шагов в этом направлении ещё не сделано", - сказал Цзю-старший.

31 марта имеющий австралийское гражданство Тим Цзю одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом. Таким образом, 26-летний спортсмен защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе.

Позднее сообщалось о возможном проведении титульного боя с участием Тима Цзю в Австралии.

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