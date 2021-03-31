Цзю-младший защитил титул чемпиона WBO
Он нокаутировал ирландца Денниса Хогана
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом на боксерском вечере Steel City Showdown в Австралии.
Поединок завершился пятым раундом, Цзю победил соперника техническим нокаутом.
Таким образом, 26-летний спортсмен защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе.
Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю. На счету Цзю-младшего теперь 18 побед в 18 поединках, в том числе 14 – нокаутом.
Что касается 36-летнего Хогана, он потерпел четвертое поражение при 28 победах и одной ничьей.