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Цзю-младший защитил титул чемпиона WBO

Он нокаутировал ирландца Денниса Хогана

Цзю-младший защитил титул чемпиона WBO
Тим Цзю (справа) во время поединка с Деннисом Хоганом
Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом на боксерском вечере Steel City Showdown в Австралии.

Поединок завершился пятым раундом, Цзю победил соперника техническим нокаутом.

Таким образом, 26-летний спортсмен защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе.

Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю. На счету Цзю-младшего теперь 18 побед в 18 поединках, в том числе 14 – нокаутом.

Что касается 36-летнего Хогана, он потерпел четвертое поражение при 28 победах и одной ничьей.

бокс Тим Цзю Константин Цзю

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