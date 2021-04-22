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Вратарь Еременко продлил контракт с московским ХК "Динамо"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр Еременко продлил контракт с "Динамо" (Москва), сообщает пресс-служба клуба.

"Александр Еременко остается в клубе. Уверены, что наш первый номер не только сможет достойно защищать ворота, но и передать свой опыт молодым коллегам. Важно уточнить, что Еременко не будет входить в штаб как играющий тренер", - сказал гендиректор "Динамо" Евгений Кровопусков, слова которого приводит пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что контракт рассчитан на один год и носит односторонний характер.

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Для 41-летнего Еременко, который является воспитанником "Динамо", предстоящий сезон станет 17-м в составе клуба, что является повторением рекорда Александра Мальцева и Валерия Васильева.

В сезоне 2020/2021 Еременко принял участие в 30 матчах Континентальной хоккейной лиги, пять из которых провел без пропущенных шайб, став лучшим вратарем регулярного чемпионата по проценту отраженных бросков.

Еременко является двукратным чемпионом мира в составе сборной России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

хоккей ХК Динамо Москва

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