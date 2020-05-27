Вратарь Еременко приблизился к рекорду московского ХК "Динамо"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) объявил о подписании нового контракта с голкипером Александром Еременко.

"Новое соглашение с Александром Еременко рассчитан на один год и носит односторонний характер", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Предстоящий сезон станет для 40-летнего Еременко 16-м в составе "Динамо". В клубе подчеркивает, что это достижение выводит спортсмена на третье место по числу сезонов, проведенных в ХК "Динамо". Рекордсмены по этому показателю Александр Мальцев и Валерий Васильев – по 17 сезонов.

В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Еременко сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата и пять – в плей-офф, после первой стадии которого сезон и был объявлен завершенным.

Еременко – трехкратный обладатель Кубка Гагарина (дважды выиграл трофей в составе "Динамо", один раз – в составе "Ак Барса"), двукратный чемпион мира в составе сборной России. Будучи вратарем "Ак Барса" он один раз выиграл Кубок европейских чемпионов.