Райана Гиггза отстранили от Евро-2020 после обвинений в нападении на женщин

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз отстранен от работы с командой, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса.

Соответствующее решение было принято после предъявленных экс-футболисту "Манчестер Юнайтед" обвинений в избиении женщины.

Гиггз не сможет работать со сборной Уэльса на чемпионате Европы-2020 летом нынешнего года. Вместо него на пост главного тренера назначен Роберт Пейдж.

Как сообщает "Би-би-си", инцидент с участием Гиггза имел место в ноябре прошлого года. Уточняется, что он напал на двух женщин – 30 и 20 лет, первой из них при этом нанес телесные повреждения.

47-летний Гиггз был освобожден под залог, он должен явиться в суд Манчестера и Солфорда 28 апреля.

Гиггз в итоге пожелал успехов сборной Уэльса на чемпионате Европы.

"Я хотел бы пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам успехов на Евро этим летом", - приводятся его слова.

На клубном уровне Гиггз 24 года выступал в "Манчестер Юнайтед", в составе которого завоевал многочисленные трофеи