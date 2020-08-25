Капитан "Манчестер Юнайтед" получил 21 месяц тюрьмы условно

"Я очень богат, я могу дать вам деньги, я могу заплатить вам. Пожалуйста, отпустите нас", - говорил он полицейским

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Суд в Греции приговорил капитана английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно за нападение на полицейских, сообщает Sky Sports.

Он был признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и неоднократных попытках подкупа.

Приговор будет отсрочен, поскольку для футболиста это первое правонарушение.

Магуайр был арестован в пятницу во время отдыха на греческом отдыхе Минокос, где у него и его компании друзей вспыхнул конфликт с группой других отдыхающих. Сообщалось, что инцидент, произошедший у одного из баров, привлек внимание полицейских. После того, как они вмешались, компания товарищей Магуайра (и сам Магуайр) переключилась на стражей правопорядка. Полицейские получили удары руками и ногами.

Сторона обвинения утверждает, что когда спортсмен был доставлен в полицейский участок, он сказал: "Вы знаете, кто я? Я – капитан "Манчестер Юнайтед", я очень богат, я могу дать вам деньги, я могу заплатить вам. Пожалуйста, отпустите нас".

Футболист заявил, что команда его юристов подаст апелляцию на решение суда. Он называет себя жертвой инцидента у бара, а не виновником. Адвокаты Магуайра сообщили, что двое албанцев подошли к сестре Магуайра, которая упала в обморок сразу после инъекции неизвестного вещества. По утверждениям защиты футболиста, его компания вызвала транспорт и попросила отвезти их в больницу, но вместо этого была доставлена в отделение полиции.

Между тем, Магуайр был вызван в сборную Англии на выездные матчи Лиги наций УЕФА против Исландии и Дании. Однако решение суда ставит под сомнение вероятность участия игрока МЮ в этих играх.

27-летний Магуайр стал игроком "Манчестер Юнайтед" в 2019 году, перейдя из "Лестера".