В ЦСКА назвали "дешевой провокацией" информацию о проблемах в руководстве клуба

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В московском ЦСКА считают, что журналисты и провокаторы создают негативный фон вокруг клуба после поражений в чемпионате страны и кубке.

"Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас еще больше. И ВЭБ.РФ, и Совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прилагают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых", - говорится в заявлении клуба, распространенном во вторник.

"Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты красно-синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее", - заявили в клубе.

Свои подписи под обращением поставили председатель совета директоров Максим Орешкин, президент Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич и капитан команды Игорь Акинфеев.

В Тинькофф Российской премьер-лиге "армейцы" 18 апреля на выезде уступили "Сочи" (1:2), а 25 апреля проиграли столичному "Спартаку" (0:1). 21 апреля в Кубке России ЦСКА проиграл московскому "Локомотиву" на стадии 1/4 финала (0:3).

В конце марта пост главного тренера ЦСКА оставил Виктор Гончаренко. Вскоре "красно-синих" возглавил экс-футболист клуба хорват Ивица Олич.