"Спартак" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Игроки "Спартака" Джордан Ларссон (в центре) и ЦСКА Виктор Васин, Никола Влашич (слева направо) Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Спартак" нанес поражение ЦСКА в московском футбольном дерби, которое прошло в воскресенье в рамках 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Матч состоялся на арене "Спартака". Результат противостояния - 1:0 в пользу "красно-белых". На 37-й минуте за грубый фол на Александре Соболеве прямую красную карточку получил армеец Ильзат Ахметов. Арбитр Павел Кукуян решение об удалении Ахметова принял после совещания с работающим на VAR Сергеем Карасевым. Оставшись в меньшинстве ЦСКА на 52-й минуте пропустил гол от Джордана Ларссона.

Таким образом, "Спартак" набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым "Локомотива" на 2 балла.

ЦСКА находится на шестом месте и имеет 46 очков. Лидирует в чемпионате, в котором осталось сыграть три тура, "Зенит" (58 очков).