Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла нидерландку Кики Бертенс в матче второго круга турнира Matua Madrid Open.
Кудерметова, занимающая 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла действующую победительницу турнира Бертенс (10) со счетом 6:4, 6:3.
В третьем круге Кудерметова сыграет с Петрой Квитовой (Чехия, 12).
Во втором круге турнира также предстоит сыграть россиянкам Анастасии Павлюченковой (41) и Дарье Касаткиной (37).
Ранее из турнира выбыла Екатерина Александрова (32), уступив белоруске Виктории Азаренко (15) со счетом 7:5, 3:6, 6:1.
Mutua Madrid Open - один из четырех турниров престижной серии WTA Premier Mandatory, победители которых получают 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составляет 7 млн евро.