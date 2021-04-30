Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла румынку Ирину Бегу в матче первого круга турнира Mutua Madrid Open.

Касаткина, занимающая 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Бегу (75-я строчка рейтинга) со счетом 6:4, 4:6, 6:7 (1:7).

Вера Звонарева (114) уступила белоруске Арине Соболенко (7) с результатом 6:1, 6:2.

Во втором круге Касаткина и Соболенко сыграют между собой, встреча пройдет в субботу.

Участие в турнире продолжает россиянка Вероника Кудерметова (27), которая сыграет во втором круге с действующей победительницей турнира Кики Бертенс (Нидерланды, 10). Встреча пройдет 1 мая.

Кроме того, матчи первого круга предстоит сыграть Екатерине Александровой (32) и Анастасии Павлюченковой (41).

Светлана Кузнецова (36) снялась с турнира из-за травмы, полученной на тренировке.

Mutua Madrid Open - один из четырех турниров престижной серии WTA Premier Mandatory, победители которых получают 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составляет 7 млн евро.