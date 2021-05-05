"Крыльям Советов" отказали в лицензии на участие в РПЛ в следующем сезоне

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по лицензированию клубов на заседании в среду приняла решение не выдавать лицензию Российского футбольного союза (РФС), дающую право на участие в чемпионате, первенстве и Кубке России в сезоне-2021/22, шести клубам, сообщает пресс-служба РФС.

Лицензию не получил досрочный победитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов" (Самара), а также "Оренбург" (Оренбург), занимающий вторую строчку. Ранее сообщалось, что домашняя арена "Оренбурга" не соответствует критериям РПЛ.

Также лицензию, дающую право выступления в Российской премьер-лиге, не получили "Торпедо Москва", "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Алания Владикавказ", "Балтика" (Калининград).

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

Футбольные клубы "Арсенал" (Тула), "Ротор" (Волгоград), "Уфа" (Республика Башкортостан), "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) получили лицензии.

Как сообщалось, "Крылья Советов" досрочно завоевали путевку в РПЛ, куда возвращаются после вылета из нее в прошлом сезоне. "Оренбург", "Алания" и "Торпедо" также претендуют на выход в ФНЛ.