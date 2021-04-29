В "Крыльях Советов" назвали уткой сведения о возможной продаже доли клуба Гинеру

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Профессиональный футбольный клуб (ПФК) "Крылья Советов" не получали предложений о продаже доли самарского клуба президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются ГУП Самарской области "Самарская казенная палата" и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.

В пресс-службе правительства Самарской области "Интерфаксу" сообщили, что предложений продажи доли собственности в клубе региональному правительству не поступало. Также не было подобных обращений и к другому акционеру и члену совета директоров клуба Пашкову.

"Ко мне предложений не поступало <...> Думаю, это "утка", - сказал "Интерфаксу" Пашков.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что летом в руководство самарского клуба могут прийти президент ЦСКА Евгений Гинер, а также генеральный директор московского клуба Роман Бабаев. Причиной тому называется возможная потеря влияния топ-менеджеров после перехода ЦСКА к ВЭБ.РФ.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад футбольный клуб ЦСКА распространил заявление о провокациях, "создающих негативный фон вокруг клуба после поражений в чемпионате страны и кубке".

"Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас еще больше. И ВЭБ.РФ, и Совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прилагают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых", - подчеркивается в заявлении.

Свои подписи под обращением поставили председатель совета директоров Максим Орешкин, президент Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич и капитан команды Игорь Акинфеев.

В Российской премьер-лиге "армейцы" 18 апреля на выезде уступили "Сочи" (1:2), а 25 апреля проиграли столичному "Спартаку" (0:1). 21 апреля в Кубке России ЦСКА проиграл московскому "Локомотиву" на стадии 1/4 финала (0:3).

В конце марта пост главного тренера ЦСКА оставил Виктор Гончаренко. Вскоре команду возглавил экс-футболист клуба хорват Ивица Олич.

Между тем, ФК "Крылья Советов" лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 38 матчах 89 очков. В настоящее время беспроигрышная серия побед составила 13 матчей (12 побед, 1 ничья - ИФ). Кроме того, 12 мая в Нижнем Новгороде "Крылья Советов" сыграют в финале Кубка России с московским футбольным клубом "Локомотив".