Заслуженный тренер СССР и России по биатлону Привалов умер на 88-м году жизни

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Советский биатлонист Александр Привалов ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призер – Александр Васильевич Привалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Привалов в начале мая был госпитализирован в больницу на плановое обследование и 17 мая выписался.

"Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда. С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки", - подчеркивается в сообщении.

"Все родственники были за городом – вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения…", - сообщили в СБР.

Привалов является серебряным (1964 г.) и бронзовым (1960) призером Олимпийских игр, двукратным (1961) серебряным призером чемпионата мира.