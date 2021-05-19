Поиск

Заслуженный тренер СССР и России по биатлону Привалов умер на 88-м году жизни

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Советский биатлонист Александр Привалов ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призер – Александр Васильевич Привалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Привалов в начале мая был госпитализирован в больницу на плановое обследование и 17 мая выписался.

"Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда. С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки", - подчеркивается в сообщении.

"Все родственники были за городом – вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения…", - сообщили в СБР.

Привалов является серебряным (1964 г.) и бронзовым (1960) призером Олимпийских игр, двукратным (1961) серебряным призером чемпионата мира.

биатлон

Новости по теме

Новости

Россия выиграла мужскую эстафету в плавании на чемпионате Европы

Российский пловец Колесников стал шестикратным чемпионом Европы

Российский пловец Колесников стал шестикратным чемпионом Европы

Чемпион мира по футболу Хедира объявил о завершении карьеры

Собянин опроверг снос "РЖД Арены" и переезд "Локомотива" в "Лужники"

Собянин опроверг снос "РЖД Арены" и переезд "Локомотива" в "Лужники"

"Газпром" продлил соглашение с УЕФА

Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде

Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде

Россиянин Колесников выиграл заплыв на 50 м на спине с рекордом мира

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда

Федерер выбыл после первого матча на турнире в Швейцарии

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код