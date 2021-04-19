Умер первый чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Виктор Шувалов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Советский хоккеист Виктор Шувалов, в составе сборной СССР ставший олимпийским чемпионом и чемпионом мира, скончался в возрасте 97 лет, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в понедельник.

"Федерация хоккея России выражает соболезнование родным, близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал и работал с первопроходцем отечественного хоккея", - говорится в сообщении.

В 1954 году Шувалов в составе сборной СССР принял участие в первом для страны чемпионате мира, в 1956 году – в зимних Олимпийских играх в Кортина-Д'Ампеццо. На обоих турнирах сборная СССР выиграла золотые медали.

На клубном турнире Шувалов с 1947 года защищал цвета челябинской команды "Дзержинец". С 1949 по 1953 год Шувалов выступал за московский ВВС, с 1953 по 1957 - за ЦДСА, закончил карьеру в 1958 в СКВО (Калинин).

После окончания игровой карьеры он работал тренером в СКМВО (Калинин/Тверь), электростальском "Кристалле", "Спартаке", сборной Румынии, старшим тренер управления хоккея Спорткомитета СССР, тренером и методистом в спортивных школах воскресенского "Химика" и "Спартака".