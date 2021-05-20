"Ривер Плейт" выиграл матч Кубка Либертадорес с полузащитником вместо вратаря

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Футболисты аргентинского "Ривер Плейт" со счетом 2:1 нанесли поражение колумбийской команде "Санта Фе" в домашнем матче Кубка Либертадорес – южноамериканского аналога европейской Лиги чемпионов.

В связи с тем, что многие игроки "Ривер Плейт" заболели коронавирусом, команда смогла выставить на игру только 11 игроков – то есть без возможности по ходу игры произвести замены. Среди этих игроков не оказалось вратаря, поэтому функции голкипера выполнял полузащитник Энцо Перес.

"Ривер Плейт" уже к шестой минуте игры вел со счетом 2:0, а соперник свой единственный гол смог провести лишь на 73-й минуте. Спасти игру "Санте Фе" не помогли и четыре замены по ходу второго тайма.

🔝 ¡Una noche distinta para Enzo Pérez!



🔴⚪🧤 Se puso los guantes y fue al arco: así jugó en el triunfo de @RiverPlate ante @SantaFe .#GloriaEterna pic.twitter.com/2UjPuZNxoa — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 20, 2021

В общей сложности футболисты "Санты Фе" нанесли по воротам "Ривер Плейт" 22 удара, из них пять пришлись в створ. При этом Перес ловил мячи и отражал их также после неточных ударов, был надежен после передач от партнеров и успешен после подач соперников в штрафную площадь. Также игроки "Санты Фе" старались бить и с дальних расстояний.

Аргентинец Энцо Перес играет с "Ривер Плейт" с 2017 года, также он играл за аргентинские "Годой-Крус" и "Эстудиантес", португальскую "Бенфику", испанскую "Валенсию". Футболист выигрывал чемпионаты Аргентины, Португалии, Кубок Либертадорес.

Перес привлекался к матчам за сборную Аргентины, в составе которой стал серебряным призером ЧМ-2014.