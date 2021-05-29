Сборная России выиграла командный зачет чемпионата Европы по самбо

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские самбисты завоевали больше всех медалей и заняли первое место по итогам чемпионата Европы 2021 года в Лимасоле (Кипр).

В командном зачете в спортивном самбо россияне стали первыми, грузины - вторыми, а белорусы - третьими.

В командном зачете женского самбо лучшими стали россиянки, за ними расположились украинки и белоруски.

В боевом самбо лидерами командного зачета стала сборная Украины, на втором месте расположилась команда России, на третьем - команда Израиля.

Ранее в Лимасоле завершилось молодежное первенство Европы по самбо. Российские самбисты также выиграли командный зачет.