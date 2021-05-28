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Азербайджан отстранили от ЧЕ по самбо за отказ от серебряной медали

В азербайджанской сборной сочли несправедливым решение присудить в финале победу россиянину, а не ее спортсмену

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Национальная команда Азербайджана отстранена от дальнейшего участия в чемпионате Европы по самбо за неспортивное поведение, сообщили организаторы турнира, который проходит в Лимасоле (Кипр).

"Команда Азербайджана за неспортивное поведение дисквалифицирована и снимается с турнира", - объявил диктор арены, передает корреспондент "Интерфакса".

Эмиль Хасанов (вес до 71 кг) по окончании финальной схватки чемпионата Европы выразил несогласие с решением судей, которые зафиксировали победу россиянину Магомеду Гаджиеву, и оказался покидать ковер. Делегация сборной Азербайджана также активно выражала свое несогласие. Турнир был приостановлен на 40 минут.

Золотая медаль осталась у россиянина, серебро не было вручено в связи с отсутствием на пьедестале призера из Азербайджана.

Президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что рассмотрит введение санкций в отношении сборной Азербайджана.

"Сегодня Европейская федерация самбо приняла решение дисквалифицировать сборную команды Азербайджана с чемпионата Европы. Они сняты с соревнований в связи с тем, что в весовой категории 71 килограмм участник был недоволен результатом встречи, после чего вся команда выбежала на ковер и стала протестовать против победы соперника",- сказал Елисеев журналистам",- сказал Елисеев журналистам.

"Самбист в красной форме из России сделал болевой прием, а азербайджанец криком сдался. Арбитр крик слышал",- добавил он.

"Далее было принято решение отдать победу борцу в красном. После этого был демарш, который не украсил соревнования. Мы посчитали, что такая форма выражения протеста недопустима" , - рассказал Елисеев.

Глава Европейской федерации самбо сообщил, что президенту федерации Азербайджана было объявлено о снятии команды с соревнований, а все результаты аннулируются.

"Дальнейшая судьба команды будет рассмотрена на исполкоме Европейской федерации и на спортивной технической комиссии Международной федерации самбо", - сказал Елисеев.

"Соответственно, выступать в субботу на соревнованиях азербайджанские спортсмены не будут", - добавил он.

Чемпионат Европы проходит в Лимасоле и завершится в субботу.

самбо

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