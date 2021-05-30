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Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Чехии Иржи Веселого в мачте первого круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат встречи – 6:1, 6:2, 6:3 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В настоящее время Хачанов занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 25-е место, Веселый находится на 71-й строчке.

Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Кеи Нисикори (Япония) – Алессандро Джаннесси (Италия).

Соревнования в основной сетке в рамках "Ролан Гаррос" проходят с 30 мая по 13 июня

теннис

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