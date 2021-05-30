Павлюченкова первой из россиян вышла во второй круг Roland Garros

Анастасия Павлюченкова Фото: Adam Pretty/Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала путевку во второй круг турнира Большого шлема Roland Garros.

В стартовом раунде соревнования она нанесла поражение представительнице США Кристине Макхейл – 6:4, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 21 минуту.

В настоящее время Павлюченкова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 32-е место, Макхейл является 95-й ракеткой мира.

Таким образом, Павлюченкова стала первым представителем российского тенниса, вышедшим во второй круг Roland Garros. Ее следующей соперницей будет 76-я ракетка мира австралийка Айла Томлянович. Ранее спортсменки встречались друг с другом дважды, счет по победам – 2-0 в пользу Павлюченковой.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.