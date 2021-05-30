Россиянин Власов стал четвертым по итогам "Джиро д'Италия"-2021

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Власов, выступающий за казахстанскую велокоманду Astana Pro Team, занял итоговое четвертое место в общем зачете супермногодневки "Джиро д'Италия"-2021, завершившейся в воскресенье.

Он на 6 минут 40 секунд уступил в итоговом зачете колумбийцу Эгану Берналю, ставшему победителем многодневки. Берналь представляет команду Ineos Grenadiers.

Вторым стал итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious. Он уступил победителю 1 минуту 29 секунд.

В тройку лучших также попал британец Симон Йейтс из Team Bikeexchange. Его отставание от триумфатора гонки составило 4 минуты 15 секунд.

Бывший гонщик российской команды "Газпром-РусВело" 25-летний Власов защищает цвета Astana Pro Team с 2020 года. В том же году он дебютировал на гранд-турах. На "Джиро д'Италия" он сошел с гонки, на "Вуэльте" занял итоговое 11-е место.

Что касается 24-летнего Берналя, для него это второй триумф на гранд-турах. В 2019 году он выиграл "Тур де Франс".

Многодневка "Джиро д'Италия" в 2021 году прошла в 104-й раз. Она стартовала 8 мая в Турине, финишировала 31 мая в Милане.