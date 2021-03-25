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Гонщик "Газпром-РусВело" Закарин выбыл из "Вуэльты Каталонии" из-за травмы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский гонщик Ильнур Закарин, выступающий за отечественную велокоманду "Газпром-РусВело", досрочно завершил свое выступление на многодневке "Вуэльте Каталонии", сообщил спортивный директор команды Денис Меньшов.

Причина – рецидив мышечной травмы бедра, полученной после падения на "Тиррено-Адриатико".

"Мы старались решить возникшую проблему к старту "Каталонии", у Ильнура было желание стартовать и показать достойный результат. Однако после трех этапов и возросшей нагрузки вернулись болевые ощущения. Ильнур не сможет продолжить борьбу на "Вуэльте Каталонии", - приводит слова Меньшова пресс-служба "Газпром-РусВело".

"Надеемся, что в кратчайшие сроки удастся полностью залечить травму и вернуться намного сильнее", - отметил спортивный директор команды.

После трех этапов "Вуэльты Каталонии" Закарин занимал 39-е место в генеральной классификации. На 5 минут 33 секунды он отставал от лидирующего британца Адама Йейтса, выступающего за Ineos Grenadiers.

велоспорт Газпром-РусВело Ильнур Закарин

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