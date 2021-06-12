Джокович стал вторым финалистом Roland Garros

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович победил третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Встреча, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 4 часа 13 минут.

В решающем матче серб сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции. Для пятой ракетки мира это будет первый финал на турнирах Большого шлема. Джокович же выиграл 18 турниров Большого шлема, в том числе Roland Garros в 2016 году.