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Джокович стал вторым финалистом Roland Garros

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович победил третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Встреча, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 4 часа 13 минут.

В решающем матче серб сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции. Для пятой ракетки мира это будет первый финал на турнирах Большого шлема. Джокович же выиграл 18 турниров Большого шлема, в том числе Roland Garros в 2016 году.

теннис

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