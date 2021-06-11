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Циципас стал первым финалистом Roland Garros

Он впервые вышел в финал турнира Большого шлема

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Греческий теннисист Стефанос Циципас завоевал путевку в финал турнира Большого шлема Roland Garros.

В финале Открытого чемпионата Франции он одолел представителя Германии Александра Зверева – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Продолжительность игры составила 3 часа 40 минут.

Спортсмены являются соседями в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов: Циципас занимает пятое место, Зверев – шестое.

Для Циципаса это первый в карьере выход в финал турниров Большого шлема. В решающем матче он сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания).

теннис

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