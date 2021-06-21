Московские футбольные клубы предложили открыть центры вакцинации на аренах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Московские клубы "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА предлагают открыть центры вакцинации на своих стадионах.

"Клубы просят, в частности, рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов", - говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой "Спартака".

"Инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей, и готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19", - отмечается там же.

По мнению руководителей московских клубов, "эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания".

Обращение направлено мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову.