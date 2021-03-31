УЕФА снял ограничения по числу зрителей на своих турнирах

Право на соответствующие решения по зрителям делегировано местным ассоциациям

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил местным органам власти самостоятельно принимать решения о заполняемости трибун на турнирах, проходящих под эгидой УЕФА, сообщает пресс-служба союза в среду.

"Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в количестве 30% от вместимости стадиона. Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется", - говорится в сообщении.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти", - говорится в сообщении.

"Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется. Как и запрет на посещение футзальных матчей", - отмечается там же.

При этом УЕФА предложил оставить в силе решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их.

Решения вступают в силу с 1 апреля.