Федерация регби назвала сборные России фаворитами московского этапа ЧЕ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Мужская и женская сборные России по регби-7 являются фаворитами второго этапа чемпионата Европы в Москве, заявил генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

"Игры пройдут без зрителей. 11 стран принимают участие. Ожидаем интересную игру. Наши парни и девушки - фавориты. Мы полностью соблюдаем все антиковидные меры, надеемся, что будут интересные игры, которые вы увидите на телеканале "Матч. Страна" и на наших интернет- ресурсах", - сказал Дружинин в ходе онлайн конференции, организованной "Интерфаксом", в среду.

"Ситуация в Москве с коронавирусом ухудшается, но нам очень повезло, что есть возможность провести турнир. Был риск срыва турнира, но власти Москвы пошли нам навстречу", - добавил он.

Главный тренер мужской сборной России по регби-7 Александр Янюшкин отметил, что, несмотря на потерю четырех игроков основного состава, "нынешний состав готов выполнить все поставленные задачи".

Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин отметил, что его подопечные рады выступить в Москве и готовы показать "достойный результат".

Капитан женской сборной России по регби-7 Алена Тирон выразила мнение, что команда "в очередной раз мы станем чемпионами Европы".

Матчи этапа чемпионата Европы по регби-7 среди мужчин и женщин пройдут в московских Лужниках 25-27 июня.