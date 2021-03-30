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Россия не будет претендовать на проведение Кубка мира по регби из-за санкций CAS

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Санкции Спортивного арбитражного суда (CAS), наложенные в декабре 2020 года на российский спорт, не позволят России претендовать на проведение у себя Кубков мира 2027 или 2031 года, заявил "Интерфаксу" член Высшего совета Федерации регби России Станислав Дружинин.

"К сожалению, решением CAS России запрещено проводить у себя Кубки мира и Олимпиады и наша заявка на проведение Кубка мира 2027 или 2031 годов попадает под этот запрет", - рассказал Дружинин.

"Но этот запрет не касается других турниров, которые мы планируем провести, такие как чемпионат Европы по регби-7 в этом году, международные турниры по снежному и пляжному регби", - добавил он.

Дружинин сообщил, что Комитет по подготовке заявки России на проведение Кубков мира 2027 и 2030 годов пока не расформирован.

"Наш комитет пока не расформирован. Там собралась очень мощная команда, которую возглавил бывший заместитель министра Павел Новиков. Мы не исключаем, что к 2031 году что-то поменяется, и мы все же сможем провести у себя Кубок мира по регби", - отметил он.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), по результатам которого России на два года запрещено претендовать на проведение у себя чемпионатов мира и Олимпийских

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