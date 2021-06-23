Участников московского этапа ЧЕ по регби-7 не обяжут вакцинироваться

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Участники этапа чемпионата Европы по регби-7 в Москве не будут вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке, заявил генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин среду в ходе онлайн конференции, организованной "Интерфаксом".

"Требований по прививанию игроков у нас нет, это дело добровольное. Часть игроков мужской сборной и вся женская сборная, которая отобралась на летнюю Олимпиаду в Токио, привиты", - сообщил Дружини.

Он рассказал, что на турнире в Москве будут действовать серьезные меры безопасности в связи с ростом распространения коронавируса.

"Все команды сдают тест ПЦР перед прилетом в РФ, здесь также сдают тест. Мы заключили договоры с медучреждениями на случай вспышек коронавируса по ходу турнира. В соответствии с регламентом, будет организована изоляция игроков, у каждой команды будет свой шатер. Все меры предосторожности будут соблюдены совместно с Ростпотребнадзором", - добавил он.

2-й этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских и женских команд пройдет 25-27 июня в Москве на поле спортивного городка "Лужников".

Ранее сообщалось, что женская сборная России по регби-7 выступит на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале квалификационного турнира в Монако россиянки обыграли сборную Казахстана со счетом 38:0.