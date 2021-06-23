Баскетболистки сборной России проиграли Бельгии в четвертьфинале ЧЕ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Бельгии в 1/4 финала чемпионата Европы среди женщин.

Матч в Страсбурге (Франция) завершился со счетом 85:83 (21:20, 22:17, 20:21, 22:25) в пользу бельгиек.

В полуфинале сборная Бельгии сыграет с победителем пары Сербия – Испания, другая пара 1/2 финала известна: Белоруссия – Франция.

На основном этапе сборная России заняла второе место в своей группе, а в 1/8 финала победила Словению.

Турнир проходит во Франции и Испании.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является Испания. Сборная России выигрывала турнир три раза – в 2003, 2007 и 2011 гг. На предыдущем ЧЕ, в 2019 году, она стала восьмой.