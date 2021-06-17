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Баскетболистки сборной России стартовали с победы над Чехией на ЧЕ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Женская сборная России по баскетболу нанесла поражение соперницам из сборной Чехии на стартовавшем в четверг во Франции и Испании чемпионате Европы.

Результат встречи, прошедшей в Страсбурге, – 73:69 (16:14, 22:19, 22:18, 13:18) в пользу россиянок.

Команды представляют группу D, в которую также входят Хорватия и Франция. Победитель группы напрямую выходит в четвертьфинал, сборные, занявшие второе и третье места – в 1/8 финала. Четвертая команда выбывает из борьбы за медали.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является Испания. Сборная России выигрывала турнир три раза – в 2003, 2007 и 2011 гг. На предыдущем ЧЕ, в 2019 году, она стала восьмой.

баскетбол

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