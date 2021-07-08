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"Химки" продлили контракт с Глушаковым

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Подмосковные "Химки" подписали новый контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

Соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24.

34-летний футболист присоединился к команде в октябре 2020 года, провел в составе "красно-чёрных" 17 матчей и забил 3 гола.

Ранее Глушаков выступал за московские "Локомотив" и "Спартак". Со "Спартаком" он в качестве капитана команды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним его клубом до перехода в "Химки" был грозненский "Ахмат".

На счету полузащитника 57 матчей в сборной России.

футбол Денис Глушаков

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