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Глушаков стал игроком "Химок"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

"Перед матчем с "Локомотивом" состав красно-чёрных пополнил полузащитник Денис Глушаков", - говорится в сообщении.

Контракт с 33-летним футболистом подписан до конца текущего сезона.

Ранее Глушаков выступал за московские "Локомотив" и "Спартак". Со "Спартаком" он - в качестве капитана команды - стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом до перехода в стан "Химок" был грозненский "Ахмат".

На счету полузащитника 57 матчей в сборной России.

4 октября "Химки" играют против московского "Локомотива" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.

футбол Денис Глушаков

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