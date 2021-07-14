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Тренера сборной России по футболу назначат в ближайшее время

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Тренер сборной России по футболу будет назначен до начала отборочных матчей Чемпионата мира, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира", -сказал Матыцин журналистам во Владивостоке, где он встретился с российскими олимпийцами, которые проходят подготовку к Олимпиаде в Токио.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", кто должен тренировать сборную -российский специалист или иностранный, министр спорта отметил, что "должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборных команд".

"Человек, который умел бы создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом и традиций отечественного футбола, и современных традиций развития футбола", - добавил министр спорта РФ.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов был отправлен в отставку 8 июля. Он возглавил сборную России в августе 2016 года. При Черчесове национальная команда страны добилась наивысшего для себя результата - выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).

Футбол

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