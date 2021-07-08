Черчесов покинул пост главного тренера сборной России

РФС начал поиск кандидатов на освобожденную должность

Тренер Станислав Черчесов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Отмечается, что РФС расторг контракт с Черчесовым и его тренерским штабом.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта", - заявил президент РФС Александр Дюков.

"Российский футбольный союз начинает поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - отметил Дюков.

Подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Между тем, после завершения сборной России на турнире Черчесов заявлял, что не собирается уходить в отставку.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.