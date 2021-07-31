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В Токио покинувших без разрешения Олимпийскую деревню лишили аккредитации

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпиады в японской столице заявили в субботу, что лишили аккредитации людей, без разрешения покинувших Олимпийскую деревню, сообщает The Japan Times.

Речь идет о наказании за выезд из Олимпийской деревни для осмотра токийских достопримечательностей. Такие поездки являются нарушением мер, введенных для безопасного проведения игр в условиях пандемии COVID-19. При этом организаторы не уточнили, у скольких человек отозвали аккредитацию, и есть ли среди них спортсмены.

"Мы отозвали аккредитации, поскольку считаем, что выходить из деревни спортсменов для осмотра достопримечательностей - это то, чего не должно происходить", - заявили в оргкомитете Олимпиады.

Как отмечают СМИ, это первый случай отзыва аккредитации с момента старта Олимпийских игр в Токио 23 июля. Без этого документа нельзя попасть на олимпийские объекты.

Спортсмены, а также - задействованные в проведении Игр люди, могут покидать Олимпийскую деревню только по причинам, имеющим непосредственное отношение к соревнованиям.

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