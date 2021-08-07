"Крылья Советов" потерпели поражение в матче РПЛ с "Арсеналом"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" в субботу нанес поражение "Крыльям Советов" в домашнем матче 3-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи в Туле - 2:1. На 3-й минуте матча Зурико Давиташвили вывел "Арсенал" вперед. Перед перерывом на второй добавленной минуте Даниил Хлусевич увеличил преимущество хозяев. За гостей из Самары гол с пенальти забил Иван Сергеев (49-я минута).

"Арсенал" одержал первую победу в чемпионате России и покинул последнее место в турнирной таблице. "Крылья Советов" потерпели третье поражение подряд.