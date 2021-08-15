Капитан "Спартака" Джикия продлил контракт с клубом

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", срок действия нового контракта клуба с капитаном команды рассчитан до конца мая 2024 года, с возможностью продления еще на год.

27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. На его счету четыре гола в 138 матчах за команду. В составе "Спартака" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Играя за "Спартак", Джикия стал игроком основного состава сборной России.

В "Спартак" он переходил из пермского "Амкара", до этого играл за дзержинский "Химик", нальчикский "Спартак", а также молодежную команду московского "Локомотива".