Поиск

Капитан "Спартака" Джикия продлил контракт с клубом

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", срок действия нового контракта клуба с капитаном команды рассчитан до конца мая 2024 года, с возможностью продления еще на год.

27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. На его счету четыре гола в 138 матчах за команду. В составе "Спартака" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Играя за "Спартак", Джикия стал игроком основного состава сборной России.

В "Спартак" он переходил из пермского "Амкара", до этого играл за дзержинский "Химик", нальчикский "Спартак", а также молодежную команду московского "Локомотива".

футбол

Новости по теме

Новости

ЦСКА победил "Ростов" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи
Олимпиада-2020

Чемпионы токийской Олимпиады получат по 4 млн руб.

Чемпионы токийской Олимпиады получат по 4 млн руб.

"Сочи" по пенальти проиграл "Партизану" и выбыл из Лиги конференций УЕФА

"Сочи" по пенальти проиграл "Партизану" и выбыл из Лиги конференций УЕФА

"Рубин" выбыл из Лиги конференций, проиграв польскому "Ракуву"

Бразилия сместила Францию со второго места в обновленном рейтинге ФИФА

Бразилия сместила Францию со второго места в обновленном рейтинге ФИФА

"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА

"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА

Шубенков избежал операции после травмы на Олимпиаде

Шубенков избежал операции после травмы на Олимпиаде
Умершие знаменитости

Умер легендарный хоккеист "Чикаго" Тони Эспозито

Умер легендарный хоккеист "Чикаго" Тони Эспозито
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код