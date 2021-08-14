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"Спартак" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 27-й минуте встречи, прошедшей в Москве, гол в составе "Спартака" провел Роман Зобнин.

"Спартак" набрал 6 очков и теперь занимает седьмое место в турнирной таблице. У "Урала" 1 балл, команда находится на предпоследнем, 15-м месте. На игру со "Спартаком" екатеринбургская команда вышла с новым главным тренером: как сообщалось, Игорь Шалимов сменил в этой должности Юрия Матвеева.

футбол

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