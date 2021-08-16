Гандболистка ЦСКА и сборной России Дмитриева приостановила карьеру до конца года

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Капитан московского ЦСКА и женской сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приняла решение взять паузу в карьере до 1 января 2022 года.

"У меня накопилась усталость – и моральная, и физическая, замучили микротравмы. За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами). Выступала за сборную России трех возрастов. Спустя годы все это дает о себе знать, я очень устала", - приводит слова Дмитриевой пресс-служба ЦСКА.

"Поэтому решила временно приостановить карьеру. Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали", - отметила спортсменка.

На Олимпиаде-2020 в Токио нынешним летом в составе сборной России Дмитриева стала серебряным призером, а на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она завоевала звание олимпийского чемпиона.

Ранее о решении приостановить карьеру заявила гандболистка "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) Анна Вяхирева.